GIORGETTI A GIULIANOVA/ "LE COSE IN ABRUZZO ANDRANNO BENE"

"Ma va là, ma va là… La Sardegna è un'isola, ha le sue logiche. Sono molto fiducioso, qui le cose andranno bene". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento a Giulianova, rispondendo a una domanda circa il rischio di 'effetto domino' in Abruzzo dopo il voto in Sardegna. Interpellato sulle percentuali che la Lega si aspetta alle

elezioni regionali del prossimo 10 marzo, il ministro risponde che "non è una questione di percentuale. È questione di avere chiare le idee, chiara la visione, chiara la politica - aggiunge - perché c'è bisogno di buona politica e soprattutto di politica che guardi lontano e questo è quello che offriamo noi".

"Semplicemente il premio per chi è capace di fare e chi ha voglia di fare. Credo che questa sia la molla su cui poter costruire le prospettive di sviluppo per l'Abruzzo e anche per il Sud".

"Abbiamo messo una linea alla fine del 2023. Purtroppo le conseguenze le pagheremo nei prossimi anni. Adesso dobbiamo ricominciare con una politica per le imprese più assennata e che guardi davvero a creare le condizioni per la produttività. Una politica che guardi al futuro", ha evidenziato sempre Giorgetti.