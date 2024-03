DOMANI VENDOLA IN ABRUZZO: "PIENO DI ENERGIE PER VINCERE LE DESTRE"



Saranno tre gli appuntamenti con Nichi Vendola a partire da martedì 5 marzo in Abruzzo.

Si comincia da Pescara martedì alle 18.30 all’Auditorium Petruzzi di Pescara con i candidati Daniela Santroni e Ivano Martelli; mercoledì 6 marzo sarà invece a Pineto alle 15 con la visita alla Torre di Cerrano; alle 17.30 a Teramo, all’hotel Sporting; sempre mercoledì alle 20.30 sarà a L’Aquila per un aperitivo con candidati da Ju Boss e un incontro pubblico a piazza Regina Margherita.

“Un ritorno importante per la campagna elettorale e un incontro con una delle storie piu chiare e forti della sinistra- cosi il segretario regionale di Sinistra Italiana, Daniele Licheri - . Si Avvicina il 10 Marzo, e continuano le iniziative di AVS a sostegno di Luciano D’Amico e battere le destre: martedì e mercoledì sarà la volta di Nichi Vendola. La sua visita e il suo contributo sono importanti perché ci ricordano come si possa governare i territori senza perdere l’anima della sinistra: la transizione ecologica, la supremazia della politica sull’economia e un nuovo patto intergenerazionale tra anziani e nuove generazioni, vogliamo investire su di loro ,sulla loro formazione per farli restare qui in Abruzzo e questa la grande scommessa per il nostro futuro”.