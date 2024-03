ELEZIONI/ DOMANI DANIELE PALUMBI (FORZA ITALIA) CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE NELLA SUA TORRICELLA

Con un grande evento pubblico nella sua città natale, Daniele Palumbi, conclude la sua campagna elettorale per le regionali abruzzesi.

La scelta di Torricella Sicura, luogo da cui la sua candidatura è partita, è ricca di significato e sottolineato il profondo legame che ha con la sua terra.

L'evento, presieduto dall' On.le Nazario Pagano, trova in tale partecipazione la vicinanza e sostegno di Forza Italia. L'occasione sarà quella giusta per ringraziare comitati e cittadini che lo hanno sostenuto durante la campagna elettorale, sottolineando l'importanza della loro partecipazione e sostegno.

Daniele Palumbi, Sindaco di Torricella Sicura, nel suo discorso toccherà i punti salienti del programma elettorale, soffermandosi sulle sue proposte per il futuro dell'Abruzzo. Sarà, inoltre, l'occasione per rivolgere un saluto ai candidati della sua lista, ringraziandoli per la loro correttezza e dedizione.

L'evento troverà epilogo in un clima di grande festa e di speranza per il futuro della regione.

Fiducioso del risultato elettorale inviterà tutti i cittadini a recarsi alle urne il 10 marzo per esprimere il proprio voto.

Con questo evento, Daniele Palumbi, conclude la sua campagna elettorale dimostrando il suo forte legame con il territorio e la sua fiducia nel sostegno dei cittadini.