VIDEO-FOTO/ IL MINISTRO VALDITARA PORTA IN ABRUZZO FONDI PER LE SCUOLE: «ARRIVANO OLTRE 13 MILIONI DI EURO E 60 NUOVI DOCENTI»

Fondi importanti per finanziare le scuole abruzzesi sono in arrivo dal Governo Meloni. L'elenco è stato stilato dal Ministro della Pubblica Istruzione Valditara che ha aperto a Silvi Marina il tour in provincia di Teramo accompagnato dall'assessore Pietro Quaresimale: "Abbiamo investito oltre 13 milioni di euro nelle scuole e arriveranno 60 nuovi docenti. 500 mila euro di fondi solo per la scuola Giovanni Pascoli di Silvi che il Ministro ha poi visitato.

LE ALTRE VISITE:

ORE 11:00 PINETO, visita Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII - Via Verona, 1 (Dirigente scol. Prof.ssa Sabrina del Gaone) ORE 12:00 GIULIANOVA, Istituto Istruzione Superiore Crocetti Cerulli, Via Bompadre, 2 - 64021 Giulianova (capofila e attuale sede dell'ITS Academy Turismo e Cultura) (Dirigente scol. Prof. Luigi Valentini) ORE 13:00 MARTINSICURO, visita istituto Comprensivo “S. Pertini” di Martinsicuro, plesso di Scuola Primaria di Piazza Cavour: accoglienza alunni/e e insegnanti, saluto del Dirigente Scolastico e dello Staff; esibizione musicale di benvenuto da parte dell’orchestra giovanile dell’Istituto; breve lettera al Ministro da parte degli alunni; dono da parte degli alunni al Ministro; breve visita al plesso; Pranzo c/o scuola dell’Infanzia Istituto in via Franchi, frazione di Villa Rosa. ORE 15:30/16:00 Visita azienda LAZZARONI Contrada Corazzano, Isola del gran Sasso

x