VIDEO/ IL MINISTRO VALDITARA ALL’ITS ACADEMY, QUARESIMALE: “QUI COSTRUIAMO IL TURISMO DEL FUTURO”

“L’Its Academy turismo e cultura non è una scuola, ma un passaporto per il mondo del lavoro”. Alla presenza del ministro Valditara, l’assessore Pietro Quaresimale commenta il valore di un istituto che, seppur nato da pochissimo, già si pone come strumento privilegiato di formazione. “La nostra costa produce il 70% del Pil del turismo abruzzese - spiega l’assessore - formare le persone che dovranno gestire quel turismo significa costruire il futuro”.