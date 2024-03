VIDEO-FOTO/ MELONI NEL SUO INTERVENTO (QUI L'INTEGRALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO): "SONO OTTIMISTA PER L'ABRUZZO, SAREBBE DEVASTANTE TORNARE INDIETRO"

Il centrosinistra dice che vince in Abruzzo? "Sono contenta per loro. Di solito, non mi piace dire queste cose parlando degli altri, mi piace fare la campagna

elettorale parlando di quello che noi abbiamo fatto in questi cinque anni e penso che il lavoro portato avanti da Marsilio sia ben dimostrato dai dati macro economici di questa regione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Teramo, dove ha incontrato imprenditori e associazioni i categoria alla camera di commercio del Gran Sasso presieduta da Antonella Ballone.



"Regione - ha continuato - che in un periodo di grande difficoltà ha resistito e resistito alla grande, considerando che questo è un territorio di gente operosa e coraggiosa che non chiede assistenza o regali, chiede semplicemente di avere infrastrutture di collegamento, di avere le condizioni di base per dimostrare il suo valore e per poter competere ad armi pari. E' il lavoro che abbiamo fatto in questi anni, è il lavoro che continuiamo a fare - qualche giorno fa c'è stato lo sblocco di un'altra importantissima infrastruttura per questo territorio - e che vorremmo continuare a fare perché avere una visione su un

territorio così particolare e così straordinario richiede più tempo di realizzazione. Sarebbe davvero un peccato enorme oggi interrompere quel lavoro e tornare alla visione di quelli che questa regione l'avevano lasciata isolata perché si trovasse al centro della nazione".

"L'effetto Sardegna dobbiamo ancora vederlo perché non si è ancora capito come è finita, io sono molto ottimista francamente...". Così la premier Giorgia MELONI, a margine dell'evento elettorale alla Confcommercio di Teramo a sostegno di Marco Marsilio presidente. Tante le domande dei giornalisti e tanti gli argomenti affrontati nel pomeriggio a Teramo prima di recarsi a Pescara dove ha chiuso la campagna elettorale del centrodestra.

