CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE DANIELE PALUMBI A TORRICELLA TRA COMMOZIONE E PASSIONE, MARCO DI NICOLA VIENE UFFICIALIZZATO QUALE CANDIDATO A SINDACO

Ha chiuso la campagna elettorale nella sua Torricella Sicura, comune che lo ha eletto Sindaco per tre volte, per un totale di 15 anni Daniele Palumbi, chiusura che si è svolta nella palestra comunale. Altre due eventi si terranno a Teramo e a Cortino. Una chiusura durante la quale, Palumbi, che si candida alla Regione con Forza Italia, ha ripercorso i tanti progetti e i tanti fondi spesi in questi anni, a cominciare dalla ricostruzione del Municipio, la casa dei cittadini, Torricella è stato il primo comune in Italia a ricostruire l'edificio, danneggiato dal sisma, "esempio di buon governo". Grande emozione per tutti, quando il figlio di Palumbi il giovane 13enne Domenico e la moglie Paola hanno lanciato l'appello al voto per un "padre, marito ed amministatore esemplare ed onesto". Uno scroscio di applausi che ha commosso la folta platea accorsa per manifestare vicinanza al Sindaco. E a proposito di Sindaco, l'occasione è servita a passare lo scettro e ad ufficializzare la candidatura di Marco Di Nicola, presidente del Bim, che raccoglierà il buon governo di questi 15 anni di Palumbi a giugno quando si tornerà al voto. E' lui il candidato sindaco.