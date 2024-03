ELEZIONI / MARINO SPADA CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE CON UN COMIZIO IN PIAZZA DUOMO

“Venerdì 8 marzo, alle ore 17.30, chiuderò la campagna elettorale in piazza Duomo ad Atri”. È quanto fa sapere Marino Spada, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo nella lista Dc-Udc, il quale annuncia di aver inoltrato la comunicazione agli uffici del comune per l’allestimento del palco e che, a differenza delle amministrative di maggio, per questa consultazione gli uffici comunali non hanno predisposto alcuna struttura senza una valida ragione. Tuttavia il comizio si farà lo stesso-spiega il candidato dello scudocrociato- sia pure con non pochi disagi. Si tratta-spiega Spada-di riportare la politica tra la gente, uscendo dai soliti incontri a porte chiuse destinati ai soli sostenitori del candidato di turno. La politica deve tornare al confronto vivo e diretto con il popolo e non c’è altro luogo che la piazza per incontrarsi e ascoltare i cittadini. L’ultimo giorno di campagna elettorale coincide con la festa delle donne ed è sicuramente motivo per presentare una proposta programmatica e politica per rilanciare il nostro programma verso la famiglia, arrestare la denatalità le cui conseguenze sono sotto gli occhi di tutti con ricadute negative sull’economia del territorio. Turismo, lavoro, giovani, sanità e molto altro saranno al centro del comizio di chiusura alla presenza dei candidati della lista della provincia di Teramo.