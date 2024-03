DAI ABRUZZO, VAI A VOTARE: SCEGLI IL TUO PRESIDENTE !

Questa sera l’Abruzzo avrà un nuovo presidente. Sarà riconfermato Marco Marsilio, del Centrodestra, o sarà eletto Luciano D’Amico, del Centrosinistra? Lo decideranno tra le 7 e le 23

1,2 milioni di abruzzesi, in 305 Comuni, nei quali sono stati preparati 1.634 seggi, tra i quali anche i 13 all’interno degli ospedali.

Nel dettaglio, i chiamati al voto sono 592.041 uomini e 616.235 donne, che dovranno eleggere 31 consiglieri regionali. 7 verranno dalle province di. Teramo, L’Aquila e Pescara, 8 da Chieti, che ha una popolazione più numerosa. I primi due eletti si conoscono già, saranno proprio il presidente uscente Marsilio e il candidato presidente D’Amico. Quale che sia l’esito elettorale, infatti, in Abruzzo è prevista l’elezione di diritto del vincitore e del candidato presidente che ha preso il più alto numero di voti. In questo caso, essendo solo in due, non c’è bisogno di aspettare lo scrutinio per sapere che saranno entrambi all’Emiciclo.

COME SI VOTA

L'elettore potrà:

votare solo il candidato Presidente

votare solo una lista, e il voto si estende anche al candidato Presidente collegato

votare sia il candidato Presidente sia una delle liste collegate.

Indicare due preferenze nella lista prescelta, ma devono essere di genere diverso, un uomo o una donna o viceversa, se si votano due donne o due uomini la seconda preferenza è nullla

In Abruzzo, non è previsto il voto disgiunto: sarà annullata la scheda con il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista collegata con l’altro candidato presidente.