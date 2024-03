PIETRO QUARESIMALE CHIUDE DOMANI SERA AL GREEN PARK LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE

Sarà una festa, soprattutto una festa, la serata finale della campagna elettorale di Pietro Quaresimale, in programma per domani, VENERDI’ 8 MARZO, al Green Park di San Nicolò a Tordino, a partire dalle 20,30. Una festa, che chiuderà non un mese straordinario di incontri, abbracci, parole, strette di mano, convegni, fotografie, ma che suggellerà tutto il lavoro fatto dall’assessore Pietro Quaresimale in Regione. Un lavoro che non può e non deve fermarsi, perché l’Abruzzo e gli abruzzesi hanno ancora bisogno di un uomo che sappia fare della politica una vera missione, del bisogno degli altri un impegno proprio e dell’inclusione a tutti i livelli la propria aspirazione. Quella di domani sera, quindi, sarà sì la festa conclusiva della campagna elettorale, ma sarà anche la promessa di un nuovo impegno, di una rinnovata energia del fare messa a disposizione del nostro territorio. La concretezza che continua per il nostro Abruzzo