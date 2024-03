ELEZIONI REGIONALI / ECCO TUTTE LE ISTRUZIONI PER VOTARE A TERAMO

Gli uffici comunali coinvolti, in particolare Ufficio elettorale e CED, hanno approntato tutti i dettagli per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di votorelative alle consultazioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la designazione del nuovo Presidente della Regione Abruzzo. Ricordiamo chei seggi saranno aperti nella sola giornata di domani, domenica 10 marzo, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Sul sito del Comune (QUI)sono pubblicate tutte le informazioni utili:

Gli elettori del Comune di Teramo chiamati a votare negli 80 seggi del territorio, sono 21.934 maschi e 23.747 donne per un totale di 45.681 votanti.

Fino alla chiusura dei seggil’Ufficio Elettorale ( tel. 0861324302 oppure 0861324308) garantirà l’apertura così come l’ufficio Servizi Demografici che, oltre a garantire il rilascio della tessera elettorale, effettuerà anche il servizio dei rilascio Carte di Identità,documento necessario per espletare il diritto.Se la tessera elettorale personale è deteriorata o inutilizzabile per l’esaurimento degli spazi destinati alla certificazione del voto, l’elettore si deve recare (anche nel giorno della votazione), presso gli uffici comunali per chiedere un duplicato o una nuova tessera, restituendo l’originale. In caso di smarrimento della tessera elettorale personale, l’elettore deve chiedere agli uffici comunali un duplicato, presentando un’autodichiarazione attestante lo smarrimento.

Per garantire il diritto al voto agli elettori non deambulanti, èprevisto il servizio di trasporto al seggio che sarà svolto dalla Croce Biancanelle seguenti fasce orarie:dalle ore 9:00 alle ore 12:00, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per poterne usufruire sarà necessario contattare il referente dell’associazione, sig.ra Sara Saporosi, al seguente recapito telefonico: 0861/211722.

Sul sito del Comune (www.comune.teramo.it) oltre alle notizie è anche on-line un video esplicativo delle modalità di voto.

Al seguente link della Regione Abruzzo, tutti i dettagli dell’appuntamento elettorale: https://www.regione.abruzzo.it/elezioni-2024.

Infine, a partire dalle ore 23.00 di domenica 10 marzo in una apposita pagina del sito del Comune, QUI: sarà possibile seguire lo scrutinio.