ELEZIONI/ CRESCE DI POCO L'AFFLUENZA IN ABRUZZO, PARTITA APERTA

I dati sull'affluenza in Abruzzo tengono tutti col fiato sospeso. Dopo l'exploit di due punti percentuali rispetto alla scorsa tornata, il dato si stabilizza. La partecipazione, secondo il dato parziale delle 19, cresce. Ma di poco: dal 43% del 2019 al 43,9% di oggi. A guardare con maggiore speranza il dato che fotografa la partecipazione dei cittadini è il campo largo a sostegno di Luciano D'Amico, convinto di potersi giocare un'ipotetica rimonta pescando proprio dalla fetta dei delusi. Finora, però, un balzo di affluenza non c'è. Ma la speranza resta. Il dato delle 19 non

sembra impensierire invece il fronte opposto, quello del candidato Marco Marsilio. In alcuni comitati di centrodestra si riflette sul fatto che in Regione l'aumento dell'affluenza abbia

spesso premiato in passato il centrosinistra. Ma è una lettura che non intacca l'ottimismo su una vittoria che, da queste parti, continua a essere vista a portata di mano. Ci sono due dati, però, che attirano l'attenzione di entrambi gli schieramenti: a Teramo si osserva un balzo di affluenza di circa il 5% in più rispetto al 2019; stesso rialzo registrato all'Aquila, città governata da

FdI.

Che il dato della partecipazione dei cittadini possa essere un elemento importante, lo dimostrano gli incessanti appelli al voto, proseguiti anche durante le ore di silenzio elettorale.

Con chat infuocate. E tam tam tra i cittadini. Dal lato del centrosinistra, l'attivismo dei fuorisede. Con gli studenti

abruzzesi che hanno rilanciato le offerte sui treni per tornare nel luogo di residenza. Il treno, però, non è l'unico mezzo per

accrescere la partecipazione. Dal capoluogo campano è partito un bus con a bordo circa una cinquantina di napoletani residenti in

Abruzzo. Scheda elettorale alla mano. Ad accompagnare il gruppo campano, il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio

Martusciello e il senatore Francesco Silvestro. "Ci sono tanti napoletani che risiedono in provincia dell'Aquila - spiega Martusciello - tanti amici che ci hanno chiesto di andare

insieme ai seggi. Così è nata l'idea di fare un bus. Votiamo insieme e vinciamo insieme".

I due candidati, Marco Marsilio e Luciano D'amico hanno

votato nei rispettivi seggi. Con dolcevita grigio e giacca

scura, il presidente uscente della Regione Abruzzo è arrivato

poco prima delle 12 nella scuola elementare del quartiere

Tricalle a Chieti. Dopo aver inserito la scheda nell'urna, un

breve scambio di battute con un rappresentante di lista del Pd

che lo ha salutato battendo il 'cinque'. Poi l'augurio di buon

lavoro a presidenti e scrutatori. Qualche minuto dopo, a

Pescara, l'avversario Luciano D'Amico si è presentato con il suo

staff al seggio elettorale della scuola 'Illuminati, a pochi

passi dal lungomare. Giacca e cravatta, e strette di mano con i

cittadini, che lo hanno salutato chiamandolo professore. Poi,

entrambi a casa. A qualche centinaio di metri di distanza uno

dall'altro. È da lì che seguiranno le prime fasi dello spoglio.

Nelle ultime battute di campagna elettorale, Marsilio era sicuro

di poter annunciare la sua vittoria già intorno all'una e mezza.

D'Amico era convinto che si dovesse aspettare almeno le 4 per

avere un risultato consolidato. Segnale, quest'ultimo, di una

fiducia riposta in un battaglia fino all'ultimo voto.

Intanto, a conferma di una campagna elettorale infuocata fino

al momento dello spoglio, arriva la polemica sulla violazione

del silenzio elettorale. A scatenare l'ira di Marsilio, una

trasmissione condotta da Marco Travaglio sabato sera. Per il

presidente uscente, il direttore del Fatto avrebbe fatto "un

comizio condito di calunnie". Accuse che si incrociano con

quelle della senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle

Gabriella Di Girolamo. Che insiste: sarebbe stato Marsilio ad

"alimentare la polemica per violare il silenzio". Per il M5s, a

violare il silenzio sarebbero stati anche i due vicepremier

Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia ha

pubblicato su X una semplice frase: "Forza Abruzzo, Forza

Italia! Buon Voto". Il leader della Lega pubblica un collage di

immagini della sua campagna elettorale in Regione e scrive:

"quanti sorrisi, quanta energia in Abruzzo!".