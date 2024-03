PRIMI EXIT POLL / MARCO MARSILIO AL 52,7 / 48,7 % - LUCIANO D'AMICO AL 47,3 / 51,3 %, AFFLUENZA IN LINEA CON CINQUE ANNI FA

Centrodestra 52,7/ 48,7 % e Centrosinistra al 47,3 / 51,3 %, sono queste le forchette degli exit poll sulle regionali abruzzesi, elaborati da Noto sondaggi per Rete 8 e diffusi dsll'emittente regionale a seggi chiusi, che sostanzialmente confermerebbero il testa a testa ta Marco Marsilio e Luciano D'Amico alla presidenza della Regione Abruzzo, con uno scarto di pochi punti percentuali tra i due candidati presidenti. Se così fosse, considerate le percentuali di affluenza, la differenza in termini di voti tra i due schieramenti sarebbe di poche migliaia di voti. Si parla, giova ripeterlo, di exit poll, quindi non di risultati reali, ma di analisi delle tendenze di voto elaborate sulla base delle interviste realizzate tra le persone che avevano votato. Dati, quindi, da prendere con la massima cautela, visto anche il minimo scarto,. Adesso, si attende lo spoglio.