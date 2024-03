DENTRO IL VOTO / ATRI - ANNULLAMENTI, SCHEDE DOPPIE E BALLERINE, POLEMICHE E CARITA'... MA GLI ELETTORI SCELGONO DI NUOVO IL CENTRODESTRA CON "EFFETTO ASTOLFI "

E dopo le elezioni annullate, le doppie schede, le schede ballerine, i comizi mascherati da conferenze stampa, i voti caritatevoli e un fiume di polemche. ad Atri rivince il Centrodestra. Segnale inequivocabile delle scelte di un elettorato che non ha creduto ai brogli, ma è convinto che se qualcosa è successo, è stato un errore. Un risultato elettorale che risente dell’effetto Astolfi, con Forza Italia al 33,6%, ma non dell’effetto Marcone, visto che nonostante il candidato locale, Azione resta dietro al Pd, con un sia pur gratificante 14,3 %. Minimo, tanto per cambiare, lo scarto tra le due coalizioni: 2762 voti per il CDX e 2589 per il CSX, mentre tra i presidenti Marsilio si impone con 2805 voti contro i 2715 di D’Amico. E a giugno si torna al voto…