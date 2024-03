ELEZIONI REGIONALI/ LE PRIME REAZIONI DOPO LA VITTORIA DI MARSILIO: "PREMIATO IL BUON GOVERNO DEL CENTRODESTRA"

"Il popolo abruzzese conferma la propria fiducia nel centrodestra. Il giusto premio per il lavoro del governatore Marsilio e la sua giunta. La giusta risposta a chi sperava di attaccare il governo con l'esito di un voto amministrativo". Così, in una nota, il sottosegretario all'Agricoltura (Masaf), senatore Patrizio La Pietra.

''Bravo Lungo! Il consenso che gli abruzzesi gli hanno confermato, è il giusto premio al lavoro del presidente Marco MARSILIO e delle forze politiche che lo hanno sostenuto, capaci di garantire un governo fatto di concretezza e passione''. Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, copresidente del gruppo Ecr del Parlamento europeo.

''Un lavoro duro e difficile -aggiunge- dopo il disastro ereditato dalle sinistre, che hanno provato a riciclarsi senza successo dentro un abnorme cartello elettorale. Un abbraccio in particolare agli

uomini e alle donne di Fratelli d'Italia, capaci di consolidare il ruolo di baricentro della politica abruzzese. La vittoria di MARSILIO è salutata con gioia anche dai Conservatori di tutta Europa. La sua

attività di cucitore del rapporto tra territorio e istituzioni europee, come presidente del gruppo dell'Ecr nel Comitato europeo delle Regioni, è stata e sarà davvero preziosa''.

"Con la vittoria di Marco Marsilio prevale la competenza e il servizio alla comunità". Lo scrive il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, commentando l'esito delle elezioni regionali abruzzesi.

"L'Abruzzo, terra nobile - aggiunge il ministro - merita di non tornare indietro, alla palude e all'immobilismo. Continuiamo a lavorare per questa regione".

"Congratulazioni a Marco Marsilio per la sua riconferma a governatore dell'Abruzzo, una terra bellissima e fragile che adesso potrà proseguire il suo rilancio con un uomo capace e competente alla guida. Un risultato che resterà nella storia: mai prima d'ora un governatore era riuscito a farsi eleggere per un secondo mandato. Grande

soddisfazione anche per Forza Italia che ha ottenuto un pieno di consensi diventando il secondo partito in Abruzzo. Segno che la "politica del fare" viene sempre ripagata dalla fiducia dei cittadini. Il centrodestra unito e compatto ha vinto mettendo a tacere ogni critica". Lo scrive sui social la ministra per le Riforme Maria Elisabetta Casellati.

"La vittoria di Marco Marsilio è un risultato storico per molti motivi: il primo è che il presidente dell'Abruzzo avrà dieci anni per interventi infrastrutturali e per gestire i fondi del Pnrr". E' quanto

afferma il presidente della commissione Cultura della Camera e responsabile cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. Marsilio, aggiunge Mollicone, "è stato il primo presidente di Regione espressione di Fratelli d'Italia ad essere eletto e, di conseguenza, il primo ad essere confermato grazie al buon governo e anche grazie alla attenzione alla cultura. Il risultato dell'Abruzzo dimostra ancora una volta che in Sardegna c'è stata una quasi vittoria, dipesa dal voto disgiunto e non certo per ragioni politiche. Faccio gli auguri a Marco

Marsilio con cui condivido una storia trentennale di militanza politica e di comunità".

"Da ministro per gli Affari regionali mi complimento con il governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per la sua riconferma. Sono lieto di poter proseguire con l'amico Marsilio l'ottimo e concreto lavoro che abbiamo impostato in questo anno e mezzo. Da esponente del centrodestra osservo che questa netta vittoria in Abruzzo premia in primis il lavoro quotidiano della Giunta regionale locale e premia ancora una volta il grande lavoro svolto dal centrodestra al governo nazionale, confermando un consolidato trend vincente che dal 2023 ha portato il centrodestra a confermarsi in

Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, in Molise, nella provincia di Trento e a conquistare il Lazio". Lo afferma il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli.