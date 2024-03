ELEZIONI/ GASPARRI, 'BERLUSCONISMO INSOSTITUIBILE E DESTINATO A CRESCERE'

"Siamo tutti davvero lieti per il grande risultato ottenuto dal centrodestra. Si conferma il buon governo di Marco Marsilio, come ha sottolineato il primo presidente della regione

Abruzzo che viene confermato per un secondo mandato. Si conferma la netta prevalenza del centrodestra. Forza Italia ottiene un grande risultato. Andando ben al di là dei numeri delle precedenti Regionali e anche delle recenti Politiche. Il risultato dell'Abruzzo conferma quello che dico ogni giorno. Silvio Berlusconi è un leader

insostituibile. Nessuno ha il suo valore. Ma il berlusconismo, la politica che lui ha proposto agli italiani, è altrettanto insostituibile ed è destinata a crescere nei consensi e rafforzarsi

sui territori". Lo afferma Maurizio Gasparri, responsabile Enti locali di Forza Italia.

"Ed ora -aggiunge- piedi ben piantati a terra. Senza montarsi la testa

ma cercando di dimostrare in tutta Italia che il lavoro quotidiano sul

territorio, che è stato svolto dalla nostra classe dirigente

dell'Abruzzo e da tutto il nostro movimento, viene riconosciuto e

apprezzato dagli elettori. Voglio ringraziare il nostro segretario

nazionale Tajani, che ha profuso come sempre un grande impegno, i

nostri dirigenti regionali dell'Abruzzo, in particolare il segretario

Nazario Pagano, il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri,

che insieme ad una vasta squadra hanno guidato un'eccellente impresa

elettorale. E tutti noi. Che ci abbiamo creduto. Che gli siamo stati a

fianco sul territorio decine di volte, non solo in questi mesi ma da

sempre. Forza Italia c'è e ci sarà".

"Inviterei a qualche secondo di riflessione -conclude Gasparri- i

conduttori televisivi, i giornalisti ed i sondaggisti che hanno

parlato di una possibile sconfitta o quantomeno di un testa e testa

che non ci sono stati. Noi siamo con i piedi per terra ma consiglierei

a tanti di imitare la nostra sobrietà e la nostra attenzione ai fatti

reali''.