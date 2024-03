VIDEO / ELEZIONI - GATTI: «NEANCHE IO MI ASPETTAVO UN RISULTATO COSì IMPORTANTE... ADESSO CINQUE ANNI DI LAVORO PER L'ABRUZZO»



Oltre diecimila voti di preferenza, un risultato straordinario, quello di Paolo Gatti, tornato a candidarsi in Regione dopo un periodo di lontananza dalla politica, eletto in Regione. E' il secondo più votato in Abruzzo, dopo l'assessore uscente Quaglieri. «Un risultato che stupisce anche me, sapevo di aver fatto una buona campagna elettorale, ma non immaginavo numeri così importanti... adesso un po' di riposo e poi cominceranno i cinque anni di grande impegno».