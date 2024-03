ELEZIONI/ TAJANI NOMINA PAGANO ALLA SEGRETERIA NAZIONALE

Il segretario Nazionale Antonio Tajani ha nominato il segretario regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano, componente della segreteria nazionale. Un riconoscimento al lavoro svolto da lui e da tutta la squadra di Forza Italia in Abruzzo". Così in un post su X di Forza Italia.