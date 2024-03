VIDEO/ MARSILIO: "MAI AVUTO DUBBI SU ESITO FINALE, IL CAMPO LUNGO HA VINTO IL CAMPO LARGO. LA MELONI L'HO MANDATA A LETTO PRESTO"

"Non ho mai avuto dubbi sull'esito finale di questo risultato, potrei sventolare sondaggi che sin da giugno abbiamo predisposto, sondaggi che smentiscono una narrazione un po' autoassolutoria" dei nostri avversari. Così Marco Marsilio, governatore dell'ABRUZZO, commentando in conferenza stampa la vittoria alle regionali. I sondaggi di giugno "ci davano in pareggio in caso di ipotesi di campo largo.

po' autoassolutoria" dei nostri avversari", ha spiegato l'esponente di Fdi.

"Come promesso l'ho mandata a dormire presto: ieri sera c'è stata un po' di ansia fino agli exit poll, ma eravamo certi della vittoria, e la Premier è andata a letto contenta e fiera del lavoro che abbiamo fatto. La ringrazio per le attenzioni che ha riservato all'Abruzzo, modulando il mio slogan 'Un governo che ha fatto bene all'Abruzzo, e posso dire che l'Abruzzo ha fatto bene al

governo". Marco Marsilio ha così raccontato la serata elettorale e i suoi contatti con Giorgia Meloni e gli scambi di telefonate con l'amica di sempre.

"Elly Schlein ha perso completamente la partita. Era curioso assistere alla calata in massa delle vecchie glorie, da Bersani a Vendola, non so chi altri potessero riesumare...", punge Marco Marsilio, governatore dell'ABRUZZO, commentando l'esito delle regionali nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Silone.