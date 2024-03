ELEZIONI REGIONALI/ ECCO L'ELENCO DI ALCUNI CLAMOROSI BOCCIATI

Nulla di fatto per il ritorno in politica, dopo il calvario giudiziario durato 13 anni, dell'ex assessore e consigliere regionale Ezio Stati: per lui, candidato con l'Udc, solo 735 voti. Anche gli ex consiglieri regionali Benigno D'Orazio (Marsilio Presidente) e Luciano Monticelli (Riformisti e civici) falliscono il tentativo di rientro.

L'omonimia con una nota influencer non ha portato fortuna al vicesindaco di Manoppello, Giulia De Lellis, candidata con Fi, che ha ottenuto 2.857 preferenze.

Alcune bocciature significative tra gli altri candidati: il presidente del Parco della Maiella, Lucio Zazzara (Marsilio Presidente), l'ex sindaco del Pd, Antonio Luciani, candidato con la lista Marsilio Presidente, gli ex sindaci di Pescara Marco Alessandrini (Pd) e Luigi Albore Mascia (Fi), l'ex assessore regionale alle Politiche sociali Marinella Sclocco (Pd), il

vicesindaco di Pescara, Gianni Santilli (Marsilio Presidente) l'assessore comunale di Pescara Alfredo Cremonese (FdI), il presidente del consiglio comunale di Pescara, Marcello Antonelli (Lega), l'ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Zaffiri (Fi), l'ex sindaco Notaresco ed ex presidente della

Provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura (FdI) l'ex sindaco di Montesilvano Pasquale Cordoma (FdI), l'assessore comunale alla Ricostruzione dell'Aquila, Roberto Tinari (Udc), l'ex presidente

della Provincia di Chieti, Mario Pupillo (Abruzzo Insieme)