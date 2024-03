ELEZIONI / D’ALONZO: “SODDISFATTO PER AZIONE, ADESSO SI LAVORA PER I PROSSIMI COMUNI AL VOTO”

Soddisfatto per il risultato delle Regionali, il candidato di Azione Giuseppe D’Alonzo. Le 1500 preferenze ricevute non sono bastate per portarlo all’Emiciclo, ma hanno contribuito al successo del partito di Calenda, che ha eletto Enio Pavone. E adesso si lavora per le prossime comunali