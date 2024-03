ELEZIONI / CROLLANO I 5 STELLE MA ROSARIA CIANCAIONE A ROSETO PORTA IL M5S AL 12,67%

“La candidata del M5S al Consiglio regionale d'Abruzzo Rosaria Ciancaione”, esordisce Marco Tritella del suo Comitato elettorale, “ha raccolto1852 preferenze nella Circoscrizione di Teramo, pari a circa il 20% dei consensi andati al M5S e, a Roseto, Rosaria ha trascinato il M5S al 12,67%con circa il 60% delle preferenze”.

Una grande testimonianza della fiducia e della stima di cui gode la nostra candidata sul territorio teramano con 1.013 preferenze, oltre alle 839 raccolte a Roseto degli Abruzzi, la sua Città.

Purtroppo il dato provinciale , così come quello regionale non è stato esaltante per il M5S con poco più del 7% dei voti e, al momento, il seggio che l’avrebbe vista eletta non è scattato. Ma, il dispiacere più grande, è quello di non aver avuto la capacità di eleggere Luciano D’Amico presidente della nostra Regione. Abbiamo lavorato tanto con il Comitato, con amici e compagni, nessuno si è risparmiato in questo viaggio elettorale che il Presidente Giuseppe Conte ci ha permesso di compierecon la nostra candidata e il risultato ottenuto ci consente di pensare con grande fiducia al radicamento del M5S sui territori, a partire dal prossimo avvio del costituito Gruppo Territoriale del M5S di Roseto che conta già 53iscritti”. Il ringraziamento agli elettori e alle elettici di Roseto e di tutta la provincia di Teramo,Rosaria Ciancaione l’ha affidato alla sua pagina FB. “Ora”, scrive Ciancaione sul post FB, “dobbiamo continuare questo lavoro sui territori della nostra provincia, incontrare la gente, parlare e confrontarsi, creare una rete di rapporti veri. Il M5S deve crescere e riconquistare la fiducia delle persone, deve continuare a lavorare a fianco dei soggetti più deboli. È nei momenti più difficili che si deve rialzare la testa, non farsi prendere dalla delusione e riprendere il cammino con forza e determinazione”.

Comitato elettorale della candidata del M5S Rosaria Ciancaione

al Consiglio regionale d'Abruzzo