FEDERBIM SI CONGRATULA CON MARSILIO PER LA STORICA RIELEZIONE

La Federazione nazionale dei Consorzi Bim, Federbim, si congratula con il Presidente Marsilio per la rielezione e chiede di portare le aree interne al centro dell’agenda di governo regionale

A nome della Federazione nazionale dei Consorzi BIM d’Italia, il presidente Federbim Gianfranco Pederzolli, il presidente del Bim Teramo Marco Di Nicola e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, riunitisi oggi a Roma nel Consiglio Direttivo nazionale della Federazione, esprimono le più vive congratulazioni al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, riconformato nelle recenti elezioni regionali del 10 marzo, insieme ai migliori auguri per un proficuo lavoro alla guida dell’Ente.

Nell’occasione l’invito che il Consiglio diretto Federbim desidera rivolgere al Presidente è quello di considerare, nella imminente composizione del nuovo esecutivo regionale, l’opportunità di riservare attenzione prioritaria e specifica alle aree interne, anche rafforzando il ruolo dell’assessorato preposto, ai fini di una strategia omogenea e coordinata per il rilancio delle aree montane abruzzesi, mirata ad intercettare specifiche risorse dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria, per sostenere i comuni montani e le aree interne con l’attivazione di nuovi servizi, infrastrutture e opportunità di sviluppo derivanti da un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse idriche ed energetiche, quali quelle offerte dalle green communities.

L’invito Federbim è esteso anche alla partecipazione e interlocuzione dell’Ente regionale, insieme ai vertici della Federazione, ai tavoli strategici nazionali relativi alla gestione della risorsa idroelettrica e all’importante tema del rinnovo delle concessioni, al centro del dibattito tra Governo e UE. “Con l’auspicio che il Presidente Marsilio voglia accogliere queste proposte – conclude la nota Federbim - cogliamo l’occasione per rinnovargli i nostri sentimenti di stima e cordialità”.





Sara De Santis

Ufficio Stampa Consorzio B.I.M. Vomano-Tordino Teramo

V.le Cavour 25, 64100 Teramo – web www.bim-teramo.it; Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.