CROGNALETO / IL PD: "NOI PRIMO PARTITO, MARIANI PIU' VOTATO... AUGURI A MARSILIO, MA NON DIMENTICHI LE NOSTRE AREE INTERNE»

Nonostante l’amarezza per il risultato regionale e la mancata elezione del Professor Luciano D’Amico, rimane però la grande soddisfazione per il Partito Democratico di Crognaleto, che si conferma nettamente la prima forza politica del Comune con ben il 35% dei voti restando una delle roccaforti del partito democratico nello scenario della Provincia di Teramo. Ai candidati del Partito Democratico eletti all’emiciclo regionale Dino Pepe e Sandro Mariani, quest’ultimo risultato il primo degli eletti in assoluto nel Comune di Crognaleto con ben il 31% delle preferenze, va il nostro augurio di buon lavoro con la consapevolezza di aver affidato loro un arduo compito. Il ringraziamento più grande va a Luciano D’Amico, che ha risvegliato un sentimento di buona politica, non urlata e basata sulle idee concrete per la nostra Regione e per le aree interne. Al Presidente Marsilio giunga l’augurio di buon lavoro con l’invito a porre l’attenzione sull’entroterra e sulla necessità di portare avanti una politica di investimenti sui servizi in queste aree al fine di evitare quella che negli ultimi anni è diventata una emorragia: lo spopolamento.

La Segretaria di Circolo

Ilaria Barnabei