ELEZIONI/ RENZI: "IL PD HA SCELTO DI INSEGUIRE IL M5S CHE SIA IN SARDEGNA CHE IN ABRUZZO HA FATTO FLOP"

"Il Pd, anziché farsi inseguire, ha scelto di inseguire Conte e le sue brame di leadership; dopo di che, i dati parlano chiaro. In Abruzzo come in Sardegna il M5s ha fatto flop. Scelte loro. Noi abbiamo scelto di stare al centro, lontani da populismi e sovranismi e da ogni campo largo". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista a Avvenire.

Alle europee, ha proseguito, "il nostro obiettivo non è il 4, ma il 5%: chiediamo agli italiani di darci fiducia perché siamo pronti ad andare in Europa per cambiarla. E lo faremo".

Quanto ai rapporti con il leader di Azione, Carlo Calenda, Renzi ha ricordato di averlo "fatto ministro, ambasciatore, l'ho sostenuto nella corsa a sindaco di Roma e grazie a noi ha avuto le firme per poter partecipare alle elezioni. Litiga con tutti, anche con se stesso. Non ho mai risposto ai suoi attacchi e continuerò a non farlo, credo che i fatti parlino da soli" ha concluso.