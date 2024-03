ELEZIONI / CLAMOROSO: NEL RICONTEGGIO MARSILIO VINCE ANCHE IN PROVINCIA DI TERAMO E GATTI SEGNA IL SUO PRIMATO PERSONALE ASSOLUTO

Cambiamo i numeri elettorali in provincia di Teramo. Dopo il riconteggio, infatti, cambiano, se non nella sostanza, ma nella rigida aritmetica, le distanze tra centrodestra e centrosinistra in Provincia di Teramo, che passa da 500 voti in più a favore di D’Amico a quasi 1000 a favore di Marsilio. Per la precisione, 993 voti di vantaggio per il presidente uscente, che così si aggiudica tutte e quattro le province. Ildato finale, infatti, così come pubblicato dall'Ufficio centrale regionale, che riceve le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali relative alle preferenze dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e le somma, è di 71.110 per Marsilio contro i 70.117 per D’Amico. Un risultato che cambia molto in termini politici, ma pochissimo in termini pratici, visto che non sposta i “pesi i” regionali. Per essere più chiari: il cdx nel Teramano ha preso 3 consiglieri e non 4, perché il “cappotto” aquilano ne ha eletti 6. Sul fronte degli eletti, dunque, resta tutto com’è… tranne che per un fatto: il riconteggio ha assegnato a Gatti altri voti, facendogli segnare la sua migliore prestazione elettorale di sempre. Ed anche questo è un dato politicamente molto importante.