CAMPLI, AGOSTINELLI UFFICIALIZZA LA RICANDIDATURA A SINDACO

Con un messaggio pubblicato stamattina sui social il Sindaco di Campli, Federico Agostinelli, ha ufficializzato la sua ricandidatura a primo cittadino della Comune Farnese. Scrive Agostinelli: “Oggi voglio formalmente annunciarvi che - alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 - sarò di nuovo candidato alla carica di Sindaco del Comune di Campli con la squadra e con gli amici con cui ho avuto l’onore e il privilegio di amministrare in questi 5 anni e con i quali continuerò ad impegnarmi per il bene di Campli. nDa 20 anni il nostro Comune non conosce una vera continuità amministrativa. In 20 anni non c’è stato un Sindaco che, dopo il primo mandato, abbia continuato il proprio lavoro per altri 5 anni senza lasciare le cose a metà. Io e la mia squadra, al contrario, vogliamo farlo. Siamo FORTI E PRONTI!



FORTI dei tanti risultati raggiunti,

FORTI della nostra conoscenza del territorio,

FORTI della nostra esperienza amministrativa,

FORTI del sostegno che ci dimostrate ogni giorno,



siamo PRONTI a metterci di nuovo al servizio del territorio che amiamo.



Siamo PRONTI a continuare il lavoro e COMPLETARE il nostro progetto per Campli.



Siamo PRONTI a dedicare il nostro tempo e le nostre energie al territorio che ci ha visto crescere e nel quale immaginiamo il nostro FUTURO.



siamo PRONTI, ancora una volta, per andare OLTRE.



Per farlo c’è un unico modo.

Per farlo CI VUOLE ANCORA FEDE!



Un grande abbraccio”.