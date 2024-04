ELEZIONI / CAMPLI VERSO LA SFIDA (CLAMOROSA) AGOSTINELLI - QUARESIMALE?

Clamorosi paradossi elettorali camplesi. Solo poche settimane fa, nel corso della campagna elettorale per le Regionali, in più occasioni l’assessore uscente Quaresimale ha incontrato i cittadini della sua Campli, con al fianco il Sindaco Federico Agostinelli. Un rapporto politico e personale il loro, che potrebbe adesso rompersi in una inedita sfida per la poltrona di Primo Cittadino. A Campli, infatti, si vota e se nel Centrodestra sulla ricandidatura del Sindaco uscente non c’erano dubbi, è il nome del competitor che potrebbe essere clamoroso. Il Centrosinistra camplese, infatti, sarebbe intenzionato a candidare proprio l’ex assessore regionale della Lega, Pietro Quaresimale. Un’ipotesi - che in realtà è già molto più che un’ipotesi - che agita le acque della politica regionale, soprattutto in casa Lega, visto che Quaresimale, che fu il primo sindaco abruzzese del Carroccio, sarebbe costretto a lasciare la Lega e a correre da Sindaco appoggiato dai partiti che si identificano nel consigliere regionale del Pd Sandro Mariani. Intanto, ieri il sindaco uscente ha ufficializzato la sua ricandidatura… la partita è cominciata.