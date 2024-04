ELEZIONI / A TOSSICIA SI CANDIDA NANDO TIMOTEO, APPOGGIATO DALL’EX SINDACO TARQUINI

Dovrebbe essere quello di Nando Timoteo, il nome del candidato Sindaco di Tossicia. Già esponente dell’amministrazione uscente, anzi: già eletto in tutte le elezioni degli ultimi vent’anni, Nando Timoteo era assessore della Sindaca Emanuela Rispoli, dalla quale ha avuto il benservito quando si è cominciata a ventilare l’ipotesi di una sua possibile candidatura a Sindaco. Poi, la stessa Sindaca si è candidata alla Regione nella lista del presidente Marsilio, ma senza riportare un risultato brillante. Così, adesso, in vista delle prossime elezioni di giugno, si fa strada la candidatura di Timoteo, che sarebbe appoggiata dall’ex Sindaco Tarquini e dal consigliere regionale Cavallari. Resta da capire -anche se la cosa sembra improbabile - se Timoteo dovrà vedersela proprio contro la sindaca uscente, che non sembrerebbe disposta però a candidarsi.