ELEZIONI/ IL M5S PRENDE LE DISTANZE DAL PD E DALLA CANDIDATURA DI DELL'ORLETTA

Il Movimento 5 Stelle di Pineto prende le distanze dalle ultime notizie che nei giorni scorsi avrebbero dato come certa la figura del candidato sindaco della coalizione progressista nella persona di Alberto Dell’Orletta. Nulla di più sbagliato.

Dopo mesi di paziente e costante lavoro portato avanti per costruire una coalizione progressista, che potesse contenere in modo unitario tutte quelle anime che si rivedono nei valori democratici, di partecipazione attiva alla vita amministrativa e di associazionismo, ci siamo ritrovati coinvolti in personalismi e giochi di potere che nulla hanno a che vedere con la democrazia e con il nostro modo di pensare la politica.

A Pineto, quindi, il Partito Democratico ha scelto il proprio candidato a sindaco, interrompendo volontariamente un percorso politico portato avanti da almeno due anni con il Movimento 5stelle e con altre forze della sinistra locale.

Non era questo lo spirito di coalizione che abbiamo costruito fino a qualche giorno fa, almeno fino a quando il PD ha interrotto ogni confronto, rimanendo arroccato sulla presunzione, non solo di dover esprimere il proprio sindaco tesserato PD, ma di farlo in maniera solitaria, non condivisa e per questo non condivisibile.

In buona sostanza il Partito Democratico, che a Pineto il sindaco lo aveva, prima delle inopinate dimissioni di Robert Verrocchio per partecipare alle elezioni regionali (con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti), adesso lo rivendica nuovamente e impone un nome votato al proprio interno e mai sottoposto al gradimento di una coalizione a cui opportunisticamente dichiarava di partecipare.

All'ultimo tavolo politico di martedì 2 aprile alla richiesta di poter discutere su una rosa di nomi di possibili uomini o donne candidati a sindaco la risposta è stata netta. No! Il candidato deve essere necessariamente quello scelto dal Partito Democratico e deve necessariamente essere Alberto Dell'Orletta.

Discussione finita, tavolo sospeso e tutti a casa!

Il Movimento 5 Stelle, ritiene che tale miopia e presunzione, non possa certamente caratterizzare una coalizione che si pregia di rappresentare i valori della democrazia e della partecipazione.

Noi del Movimento 5 Stelle di Pineto continueremo incessantemente a lavorare con tutte le forze civiche e di sinistra disponibili al dialogo, al confronto, alla partecipazione libera da condizionamenti di interessi particolari.

Nei prossimi giorni continueranno gli incontri con tesserati, civici ed associazioni, uomini e donne che per il bene del nostro paese si metteranno in discussione e vorranno proporre riflessioni e metodi condivisi per arrivare ad una candidatura a sindaco condivisa dal basso e non calata dall’alto delle segrete stanze.

A riveder le stelle!!!!