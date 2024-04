ELEZIONI/ PALLINI SI CANDIDA A SINDACO A CAPO DELLA LISTA CIVICA "PINETO RIPARTE" E LA ERASMI ALLA FINE SI CANDIDA A SINDACO CON AZIONE

A Pineto si candida a sindaco per le prossime elezioni amministrative Cleto Pallini, ex vice sindaco nella giunta di Luciano Monticelli. Non lo fa con Italia Viva di cui è coordinatore comunale ma con una lista civica che si chiama "Pineto Riparte". Da giorni in giro per la città ci sono i manifesti che annunciano la sua candidatura. Ma è arrivata anche una nota dove si legge: «L'unico mio obiettivo è risollevare la città di Pineto. Rimango nel partito di Italia Viva che mi sosterrà in questo viaggio. È giunto il momento di guardare avanti con fiducia e determinazione. Le elezioni comunali si avvicinano e con esse l'opportunità di plasmare il futuro. La mia candidatura a sindaco rappresenta un'ampia coalizione di persone provenienti da diverse esperienze e idee politiche, unite da un unico obiettivo: far crescere Pineto in modo sostenibile, inclusivo e resiliente. Vogliamo una Pineto che offra opportunità per tutti, che preservi il suo ambiente naturale e che promuova la partecipazione attiva dei cittadini. Pineto», dice Pallini, «è molto più di una semplice località balneare; è la nostra casa, il luogo dove crescono i nostri figli, dove si intrecciano le nostre storie e dove si coltivano i nostri sogni. Ecco perché è essenziale unire le forze e lavorare insieme per garantire un futuro prospero per tutti noi».

Un appello a lavorare con il centrodestra o almeno ad una parte di esso? Si vedrà. Intnto l'avvocato Mario Del Principe, ha aderiro ad Azione: il partito di Calenda annuncia che domani alle 11 nel Bar Centrale verrà presentato dai coordinatori regionale Giulio Sottanelli e provinciale Alessio D'Egidio l'ingresso nel partito dell'avvocato e di Massimina Erasmi, ex consigliera di Italia Viva, che potrebbe essere la candidata a sindaco di Azione e che doveva aderire prima, alla Regione, nel partito di Noi Moderati di Paolo Tancredi rinunciando solo qualche ora prima di una conferenza stampa già convocata... ed una bella figura la signora non la fece. Vero Luciano Monticelli? Anche a lui ha fatto fare una brutta figura. Tutto questo solo per andare con Azione? Anche Italia Viva voleva fargli fare il candidato Sindaco. La Erasmi è donna capricciosa evidentemente.

Con la Erasmi (Azione) e Pallini (Italia Viva e lista civica) è arivata anche la candidatura ma solo per il Pd (contestata dal M5S) dell'avvocato dell'Orletta con il centrosinistra diviso, avrà l'appoggio sicuramente di Robert Verrocchio. Si attendono le decisioni in casa centrodestra per fare il conteggio di quanti candidati a sindaco si avranno in una cittadina (litigiosa) e di neppure 15 mila abitanti motivo per il quale non cio sarà il ballottaggio ma tantissima competizione...fino all'ultimo voto.