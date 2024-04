GIULIANOVA/ STASERA COSTANTINI PRESENTA LE SUE 10 LISTE, RINVIATLA RIUNIONE DEL PD

Mentre il centrosinistra è completamente allo sbando, il sindaco ricandidato Jwan Costantini a un mese e mezzo dalla elezioni tira dritto e presenta stasera le sue ben 10 liste. Nel frattempo, la riunione del centrosinistra con Luciano D'Amico è stata rinviata a questa sera alle 21. Costantini questa sera in piazza Buozzi, presenta tutti o quasi i candidati che faranno parte delle sue 10 liste. Completa la lista di Giulianova Turismo che fa riferimento all'assessore Paolo Giorgini: ci sono, tra gli altri, l'assessore Marco Di Carlo, Nausicaa Cameli, Piergiorgio Bizzarri, Rosella De Patre, Dino Mattucci, Diego Ciafardoni, Cinzia Damiani, Francesca Pistilli, Antonio D'Elpidio e Andrea Cicchinè. La lista "Verso" può contare sul consigliere uscente Karina Di Valerio, Luigi Valentini, Giuseppe Tribuiani, Federico Avetti. In "Jwan Costantini sindaco" ecco Rita Piccioni, Alberto Di Giulio, Gianni Massi e Maurizio Franchi. "Giulianova in movimento" presenta di sicuro Carla Petita, Andrea D Antonio e Francesco Battista. FdI presenta assieme al presidente del Consiglio Matteo Francioni, anche Maria Luigia Orfanelli, Gianluca Conte e forse Ottavino Di Stanislao. Forza Italia punta sul vice sindaco uscente Lidia Albani e sul consigliere Ernesto Ciafardoni e con loro anche Gianluca Silvestris. "L'altra Giulianova" di Paolo Vasanella potrà contare sicuramente su Iole Del Re, Mario Di Giorgio e Stefano Ledda.