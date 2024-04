ELEZIONI A PINETO/ SCATTA DISORDINE E CONFUSIONE NELLE LISTE UFFICIALI DI DESTRA E SINISTRA

È proprio vero. Non c’è pace a Pineto in questa campagna elettorale che vedrà prossimamente i politici locali in gara per la poltrona da sindaco. L’unico gruppo coeso risulta “Pineto Riparte”: l’ampissima lista civica capitanata da Cleto Pallini. Ad una settimana nemmeno dall’ufficializzazione del leader spopolano i consensi per l’ex vicesindaco della prima giunta Verrocchio. Non va decisamente bene in casa PD, dove, dopo l’ufficializzazione del candidato sindaco nel nome di Alberto Dell’Orletta, una parte dello stesso partito si è staccato, prendendo le distanze dalla scelta definita “autoritaria” ed “non democratica” di imporre l’ex vicesindaco uscente. Gli ex alleati del Movimento 5 Stelle e la Sinistra Italiana hanno preso le distanze da questa imposizione dichiarandosi di fatto fuori dalla coalizione. D’impeto, in casa centrosinistra, spunta il gruppo di Calenda, capitanato da Sottanelli, che presenta la sua candidata per Pineto Massimina Erasmi, con il ritorno in campo di Mario Del Principe. Ma dove si allocherebbe questo piccolo gruppo moderato? Fino a ieri, tutto portava a pensare che il team di Azione si affiancasse alla squadra di Dell’Orletta, ma, viste le palesi guerre interne, stanno alle corde cercando di decidere il da farsi. Di certo la Erasmi, uscita di recente dal gruppo di “Riparte Pineto” e di “Italia Viva” (dopo essere stata la promotrice), risulta impossibile possa confluire nella lista civica. Chi vivrà vedrà dice il detto. Non manca di generare curiosità il gruppo di centro destra. Mentre una enorme fetta sembra sia convogliata nella lista civica di Pallini sindaco, c’è chi stringe i denti e tenta il tutto per tutto per farsi ufficializzare candidato sindaco. Parliamo di Domenico Ruggiero, detto Mimmo, iscritto nella lista di Fratelli d’Italia che da mesi scalpita per poter fare il candidato sindaco. Diciamo che le passate esperienze elettorali, dove ha rivestito la figura di candidato in altri partiti e gruppi, non sono state proprio positive, dato che non ha raggiunto il quorum voti tali da poter occupare il posto in consiglio. Da Fratelli d’Italia non sembra unanime la scelta di vedere Ruggiero quale candidato a sindaco della lista ufficiale di centro destra, che non è ancora chiaro da quanti e quali partiti e gruppi sia appoggiato. Ritornando alla lista civica di “Pineto Riparte”, non sembra dispiaccia neanche ai moderati di sinistra, che sembra vedano Cleto Pallini il candidato ideale per le prossime votazioni comunali. La sinistra italiana potrebbe appoggiare questa lista civica e tecnica? Nessuna conferma o smentita per ora. Insomma, c’è forte tensione nelle due fazioni ufficiali di centro sinistra e centro destra. Tensione causate dalla nascita di questo grosso movimento civico che potrebbe portare Pineto alla stessa situazione creatasi a Giulianova, dove Costantini e la sua lista civica è uscita vincente in barba alle fazioni ufficiali.

MAURO DI CONCETTO