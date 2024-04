VIDEO/ IL CONSIGLIERE PROVINCIALE LUCA LATTANZI SI CANDIDA A SINDACO CONTRO TUTTI E CON LA SUA LISTA "AL CENTRO DI MOSCIANO DOMANI", LO APPOGGIA D'ANGELO

E' pronto a partire il consigliere provinciale Luca Lattanzi come candidato sindaco con la sua lista civica già completata e che si chiama: "Al centro di Mosciano domani". Lattanzi scenderà in campo contro il sindaco uscente Giuliano Galiffi e amministratore storico di Mosciano da 34 anni e con l'appoggio del braccio destro del consigliere regionale Mariani: vice sindaco di Galiffi e cioè Mirko Rossi. Lattanzi che gode dell'appoggio del Presidente della Provincia in caso di sconfitta andrà in opposizione ma tutto questo non lo preoccupa affatto. Anzi. E' per lui uno stimolo a fare il massimo per la sua Mosciano. Domani il Pd locale che ha già contestato la candidatura di Lattanzi in una nota, si riunirà per fare il punto sulle candidature ma la scelta sarà da definirsi scontata da tutti.