ELEZIONI/ ANCHE L'UDC APPOGGIA LA COALIZIONE DI JWAN COSTANTINI

L’ Udc, da questa mattina, è ufficialmente tra le forze che sostengono la candidatura a sindaco di Jwan Costantini. Il secondo mandato dell’attuale Primo cittadino ha dunque dalla sua anche l’appoggio dell’ Unione di Centro. L’accordo si è concretizzato oggi nel corso di un incontro, cordiale e molto costruttivo, tra il Sindaco Costantini ed il segretario dell’ Udc, già parlamentare, Dante D’ Elpidio. Con loro, anche i referenti Domenico Di Matteo, ex sindaco e assessore provinciale, e Natalia Di Giambattista.

“Sono molto soddisfatto – commenta Costantini – e ringrazio l’ Udc per la fiducia che ripone nella mia persona e nel programma elettorale. Ci entusiasma il fatto di vedere completato l’arco dei partiti e delle civiche di centrodestra, che correranno insieme per uno stesso obiettivo. La solidità di uno schieramento è garanzia del buon governo futuro”.

“ La soddisfazione del sindaco è anche la nostra - sottolinea il segretario D’Elpidio- Siamo lieti, infatti, di sostenere la coalizione di centrodestra e di poter contribuire alla conferma di questa Amministrazione. Giulianova, in soli cinque anni, è cambiata, palesemente in meglio. Appoggiare la candidatura di Jwan Costantini significa permettere che tale positiva trasformazione, di cui tutti apprezziamo gli effetti, continui spedita nel prossimo lustro. Ne siamo convinti e sentiamo di dover fare, con il massimo impegno, la nostra parte”.