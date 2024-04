ELEZIONI AD ATRI/ GIAMMARCO MARCONE E' IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTROSINISTRA (TRANNE IL M5S)

Sarà Giammarco Marcone, il candidato di Azione e a questo punto di tutta la coalizione del centrosinistra (tranne il Movimento Cinque Stelle che nicchia) il candidato Sindaco di Atri. Su di lui ha deciso di convergere anche il Pd. Dunque tutti i partiti, a parte il M5S le cui decisioni non spaventano la coalizione si sono strette attorno all'avvocato Marcone. Dall'altra parte, invece, da parte del centrodestra non si hanno notizie ufficiali. Qui si sa che il centrodestra vorrebbe Piergiorgio Ferretti ma qualche indugio si registrerebbe da parte di FDI. Stasera ci sarà una riunione durante la quale si deciderà come procedere. Del resto il tempo stringe e non si può più indugiare.