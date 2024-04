ELEZIONI MOSCIANO/ NASCE IL PROGETTO MOSCIANO CIVICA

A seguito di proficui e intensi incontri con il tessuto sociale, i professionisti del territorio, le attività produttive e le associazioni da sempre impegnate a sostegno della collettività, è nato un nuovo progetto politico, di natura civica, che intende dare alla realtà di Mosciano Sant’Angelo quel cambio di passo che, da troppo tempo, attende.

Il progetto prenderà forma nella lista "Mosciano Civica", che parteciperà alla competizione elettorale dell'8 e del 9 giugno prossimi per il rinnovo del Consiglio comunale di Mosciano Sant'Angelo.

Il comitato elettorale, a sostegno del progetto e della lista "Mosciano Civica", sta ultimando la composizione della lista, i cui candidati si distinguono per essere persone impegnate, a vario titolo, nella crescita sociale della realtà moscianese, oltre che del programma di una nuova visione del paese.

Il progetto "Mosciano Civica" è aperto e si rivolge a tutte le forze politiche, ai giovani, alle donne e agli uomini che non si ritrovano nella politica fallimentare di Mosciano Democratica, ormai deflagrata in conflitti interni e spaccature, che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico e con il bene della comunità moscianese.

Il comitato elettorale, inoltre, ha individuato nella persona del dottor Ercole Core - medico conosciutissimo e da sempre stimato dalla comunità moscianese per l'impegno professionale e umano dedicato non solo ai suoi pazienti- il nome del candidato sindaco che avrà il compito, insieme alla sua squadra, di realizzare, per Mosciano, il cambiamento tanto sperato.

Il dottor Core, contattato in proposito, ha chiesto qualche giorno di tempo per valutare la proposta di candidatura, ringraziando, in ogni caso, sin d’ora, tutti coloro che pensano che il cambiamento della comunità moscianese possa realizzarsi per il tramite di un suo impegno diretto.

Comitato per la formazione

della lista “Mosciano Civica”