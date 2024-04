ELEZIONI / SCONTRO TRA ASSESSORI A TORRICELLA, SI CANDIDA A SINDACO ANCHE MONICA DI BLASIO

E' scontro tra assessori al Comune di Torricella. Oltre a Marco Di Nicola, ha oggi ufficializzato la sua candidatura l'assessora uscente Monica Di Blasio, 39 anni, delegata al Personale e all'Istruzione della Giunta Palumbi. Era stato lo stessi sindaco uscente, nel lanciare la candidatura del suo vice, Di Nicola, a parlare di un accordo con la Di Blasio, che avrebbe rinunciato a correre da Sindaco. Evidentemente, quell'accordo è saltato, se la Di Blasio si candida, come ha annunciato con un lungo post su Facebook:-

"Dopo 15 anni da Assessore al servizio del mio paese, di crescita personale e sociale a contatto con le realtà del mio territorio e di appassionante e duro lavoro nell’amministrazione della cosa pubblica, ho scelto ora di candidarmi alla carica di Sindaco di Torricella Sicura, per le prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024.

Mi metto a completa disposizione della mia gente, con l’obiettivo di proseguire il servizio alla collettività, portando tutta la mia esperienza e tutta la mia passione in un nuovo progetto, attraverso nuove idee e per mezzo di un giovane e competente gruppo di lavoro, tenace nel dialogo, pronto alla cooperazione, attento nell’ascolto e mettendo il cittadino e i suoi bisogni al centro dell’attenzione.

Credo nel valore di ogni azione e nell’esempio del coraggio di proporsi, credo nell’opportunità, riservata ad ognuno di noi, di essere e rappresentare un contributo alla collettività. Credo nella forza di un rinnovato entusiasmo e nella consapevolezza che si può e si deve sempre migliorare.

Ho scelto di proseguire nel cammino intrapreso...con nuovo slancio e nuova forza!"