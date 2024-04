ELEZIONI A GIULIANOVA/ CENTROSINISTRA SEMPRE DIVISO, AD AZIONE PIACE IL CANDIDATO DANIELE DI MASSIMANTONIO

Cosa sta accadendo a Giulianova in casa centrosinistra a poche settimane dalla presentazione delle liste? I ben informati assicurano che si sta sulla strada giusta (anche perchè il tempo è scaduto da un pezzo ed una bella figura a sinistra non l'hanno fatta i dirigenti di partito) e che colui che si sacrificherà e deciderà di scendere in campo contro Jwan Costantini, forte dell'appoggio di 10 liste pare sia stato trovato. Ad intestarselo dovrebbe essere Azione che si sente forte in queste scelte ultimamente e si sente movimento dalle grande strategìe, come ricorda spesso il suo leader Giulio Sottanelli il quale assicura che "oramai ci siamo".

Esce il nome nuovo nel centrosinistra che non vuole appoggiare la candidata proposta da Il Cittadino Governante, Alberta Ortolani. È un giovane di cui si parla da tempo, insegnante di lettere alla scuola media Bindi e figlio del famoso sindacalista Pasquale. Il nome è quello di Daniele Di Massimantonio, 40 anni, esponente di Unione Popolare, collocato anche lui a sinistra. E' lui che piace molto ad Azione. Ma piacerà anche al duo: Mastromauro-Forcellese?. Azione assicura che il Partito democratico, e il segretario provinciale Piergiorgio Possenti lo appoggerà dal momento che il Pd non è stato in grado di proporre un proprio candidato. Resta sempre in campo il nome di Alberta Ortolani appoggiata dal Cittadino Governante e da Luciano D'Amico e che alla fine, anche qui i ben informati, riferiscono che tra i due sarà la Ortolani la candidata contro Costantini.