È UFFICIALE: IL CENTRODESTRA AD ATRI VUOLE FERRETTI SINDACO

È ufficiale: sarà Piergiorgio Ferretti il candidato Sindaco del Centrodestra ad Atri. Sindaco uscente, riconfermato per un secondo mandato, ma poi “detronizzato” dall’annullamento delle elezioni, Ferretti dovrà vedersela con Giammarco Marcone, esponente di Azione in Alleanza Civica, già candidato Sindaco in passato e di recente candidato alla Regione, riportando appena 901 voti, quarto risultato della lista di Azione. Ieri sera, il tavolo del Centrodestra ha confermato quella che, in realtà, era sempre stata la scritta di tutti gli esponenti della coalizione uscente, ovvero la riconferma di Ferretti; solo la Lega si è chiamata fuori, alla luce delle polemiche sulla composizione della Giunta Regionale, al punto che il Tavolo è poi saltato e non si è discusso delle candidature di Pineto e Sant’Egidio. A meno che non si presentino altri candidati, ad Atri si rinnova la sfida a due, dopo quella che ha visto Ferretti vincere su Alfonso Prosperi, che ha deciso di non ricandidarsi.