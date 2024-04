ELEZIONI A GIULIANOVA/ IL PD E IL CITTADINO GOVERNANTE INSIEME CON ALBERTA ORTOLANI SINDACO, STASERA LA DECISIONE FINALE E AZIONE ANDRA' AVANTI CON IL TERZO POLO

Centrosinistra a Giulianova sempre più perso tra riunioni, strategie e inesperti. E' andata a vuoto anche la riunione di ieri del centrosinistra allargato. Verdi e Socialisti non sono in grado di fare una lista. Ci sono poi tre ragazzi di 20 anni della lista "insider" che stanno con Andrea Marà inesperti e già divisi, Azione con Sottanelli che sotto sotto dice che bisogna togliere i voti alla destra candidando Daniele Di Massimantonio che non passa ma in realtà, forse, vuole portare la Piccioni che è spostata su un elettorato moderato e potrebbe prendere voti dal centrodestra.

C'è preoccupazione nel Pd perchè non c'è un'alternativa valida ad oggi e si ha il sentore di perdere. Stasera c'è l'assemblea alle 20,30 degli iscritti del Pd e credo che la strada sia segnata e il Pd quasi certamente andrà con il Cittadino Governante. Su una cosa sembrano tutti essere d'accordo in casa centrosinistra: bisogna portare Costantini al ballottaggio dove si aprirà un'altra partita, un'altra storia.