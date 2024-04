ELEZIONI ATRI/ FORZA ITALIA PLAUDE ALLA RICANDIDATURA DI FERRETTI A SINDACO

La coordinatrice provinciale di Forza Italia, Rita Ettorre, esprime viva soddisfazione per la conferma del candidato sindaco uscente Piergiorgio Ferrettialle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 ad Atri. Sono molto soddisfatta- sottolinea la Ettorre- per la scelta condivisa su Ferretti, il quale ha dimostrato, nel corso degli anni in qualità di sindaco, di essere interprete fedele e vicino alla comunità atriana, ai suoi bisogni, alle esigenze del territorio con una serie di azioni volte a rilanciare la città ducale. La riproposizione della sua candidatura, dopo il successo dello scorso anno, rappresenta un segnale di continuità per il lavoro intrapreso, allo scopo di poter proseguire e portare a termine numerosi progetti di crescita e sviluppo per il territorio. L’appoggio a Ferretti, il cui sostegno sarà incondizionatamente profuso anche dalla società civile e da uomini e donne che vogliono il bene della città, è la testimonianza autentica di un vero e proprio riconoscimento di stima e fiducia verso la sua persona.