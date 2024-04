ELEZIONI / A PINETO UNA POLTRONA PER… QUATTRO

Una poltrona per… quattro. Il dopo Verrocchio a Pineto ha aperto uno scontro politico a tutto campo, che vedrà scendere in lizza quattro candidati sindaco. Si tratterebbe di Alberto Dell'Orletta del Pd e forse sostenuto anche da Azione; Cleto Pallini con la lista civica "Pineto riparte", espressione di centro ma con qualche apertura al Centrodestra e Marta Illuminati, ex assessore, che dovrebbe candidarsi per i 5 Stelle. Il quarto e ultimo candidato, salvo accordi trasversali, dovrebbe essere quello ufficiale del Centrodestra, ovvero Fdi, Forza Italia e Lega, ma sul nome del quale sono ancora aperte le trattative.