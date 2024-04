ELEZIONI GIULIANOVA / HABEMUS PAPESSAM: PD, M5S E CITTADINO GOVERNANTE CANDIDANO ALBERTA ORTOLANI SINDACA

Habemus papam, anzi: papessam. L’ennesima riunione del Centrosinistra, per la scelta del candidato sindaco del Cehtroanistra, alternativa all’uscenge Jwan Costantini, ha visto ieri sera Pd, Cinque stelle e Cittadjno Governante convergere su Alberta Ortolani. Una scelta scaturita dall’assemblea degli iscritti dem, che ha appunto approvato l’investitura della candidata Ortolani. Arboretti sarà capolista di una delle liste di appoggio. Resta, per ora, fuori dalla coalizione Azione, anche perché la strategia elettorale dell’onorevole Sottanelli prevede proprio la possibilità di indicare un proprio candidato Sindaco, allo scopo di portare il sindaco uscente, che rappresenta tutto il Centrodestra e altre formazioni, per un totale di dieci liste, al ballottaggio.