ELEZIONI/ ECCO TUTTI I CANDIDATI SINDACI DELLA PROVINCIA APPOGGIATI DA AZIONE, MA SU SANT'EGIDIO "OCCORRE METTERE ORDINE AL PIU' PRESTO"

Tutti gli uomini di Azione. C'è un grande fermento in questi ultimi giorni, per chiudere sulla scelta dei vari candidati a Sindaco per la provincia di Teramo. Azione punta, in continuità con quanto accaduto in Regione, sul campo largo ed allora ecco i potenziali sindaci appoggiati dal partito di Calenda.

Atri: Giammarco Marcone tesserato di Azione e sarà lui il candidato sindaco del campo largo

Pineto: Alberto Dell'Orletta candidato sindaco pure lui del campo largo con non poche difficoltà, alla fine ce l'ha fatta.

Giulianova: si sta chiudendo su un polo moderato, di centro, per ora il nome è top secret. Deciderà venerdi la direzione del partito. Si vuole riproporre il modello Nugnes di Roseto.

Sant'Egidio alla Vibrata c'è confusione e non si riesce a chiudere l'intesa verso il campo largo, Luigino Medori (Pd) non riesce a fare sintesi, il Sindaco Romandini non piace al Pd e neppure ai suoi vecchi sostentori e viene messo da parte. Si cerca un moderato di centro del quale non vi è ancora il nome. Azione si rende disponbile per trovare un candidato di centro tutto suo da appoggiare. E' quanto dichiara Ivano Capriotti coordinatore locale di partito di Calenda. C'è stata anche una interlocuzione e quindi Azione su input di Giuseppe d'Alonzo, responsabile Enti Locali, sta lavorando su un polo di centro per una lista che abbraccia un po' la sinistra e un po' la destra.

Tossicia: Non si capisce cosa farà l'ex Sindaco Tarquini, tartassato da Cavallari che gli chiede tutti i giorni di candidarsi a sindaco. Azione sta stilando invece una lista con Azione per Nando Timoteo, con il campo largo con lo scopo di "annientare" Tarquini.

Colledara: Ci sono 4 pretendenti oltre al sindaco Tiberii: Peppino Di Bartolomeo, Mauro Sacco, Gesidio Frale e Alberto D'Alberto che rivendica i suoi tristissimi 300 voti delle regionali. I bookmakers sono pronti a giurare che rivincerà il sindaco uscente Tiberii.

Morro d'Oro: Azione candida la vice sindaco: Valeria Maiorani.

Mosciano: C'è il sindaco di ferro Giuliano Galiffi appoggiato anche da Azione

Penna Sant'Andrea: sarà un bel derby tra l'uscente Severino Serrani e Nicola Salini, Azione sta a metà ma più spostato verso Serrani

Canzano: 3 candidati sindaco: Biagio Di Pietro, Maria Marsilii e il ritorno di Franco Campitelli, Azione è con la Marsilii

Arsita: si ripropone Catiuscia Cacciatore ed Azione è con lei

Campli: i candidati sono: Agostinelli, Quaresimale, ed Azione si presenterà con una sua candidata

Cermignano, si candida il vice sindaco Silvio Serrani se la potrebbe vedere con Lidia Sacripanti

Fano Adriano: i candidati sono: Francesco Riccioni, ingegnere che ha chiuso bene la lista su Cerqueto contro Luigi Servi

Torricella: Azione appoggia Monica Di Blasio che si candida contro Marco Di Nicola

Sant'Omero: Andrea Luzii è appoggiato anche da Azione

Torano: Anna Ciammariconi anche in questo caso piace ad Azione

Rocca Santa Maria: Lino Di Giuseppe è candidato di Azione

Montefino: Ernesto Piccari anche in questo caso Azione c'è

Castiglione M.R.: Vincenzo D'Ercole ha raggiunto accordo con Azione. Per gli altri comuni sono in corso trattative in queste ore.