EUROPEE/ IANNINI DOMANI APRIRA' IL COMITATO ELETTORALE A L'AQUILA

Mi sto impegnando con grande entusiasmo e spirito di sacrificio per cogliere un risultato importante per la mia città e la mia terra, che stanno profondendo lo sforzo decisivo per la rinascita dopo la tragedia del sisma del 2009, ma anche per l'intero Meridione, territorio straordinario che ha bisogno di maggiori attenzioni per sbocciare definitivamente". Con queste parole, l'architetto aquilano Eliseo Iannini, candidato di Forza Italia nella circoscrizione Meridionale alle Europee del prossimo mese di giugno, annuncia l’apertura del comitato elettorale all'Aquila fissata per domani, sabato 20 aprile, alle ore 17.