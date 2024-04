CLAMOROSO A TORRICELLA SICURA / PALUMBI VUOLE RICANDIDARSI E PRETENDE UN PASSO INDIETRO DA DI NICOLA

Soffiano potenti i venti del clamore, tra le vie del borgo antico di Torricella Sicura, perché dalle stanze del nuovissimo palazzo comunale, scivola in piazza una voce politica destinata a cambiare lo scenario elettorale: il Sindaco uscente Daniele Palumbi avrebbe deciso di ricandidarsi, per quello che sarebbe - vincendo - il suo quarto mandato. A rendere clamorosa la notizia è il fatto che Palumbi, nel candidarsi alle Regionali, aveva ufficialmente investito quale suo successore il vicesindaco Marco Di Nicola, che aveva poi aperto la sua campagna elettorale, ma dal quale a questo punto pretenderebbe un passo indietro. L’esito infelice delle Regionali, con la mancata elezione di Palumbi, così come la candidatura dell’assessora Monica Di Blasio, avrebbe però cambiato i piani del sindaco uscente, che adesso vorrebbe ricandidarsi. un pò quello che sta accadendo a Campli tra Quaresimale e Agostinelli. La notizia, ancora non confermata ufficialmente, avrebbe però già creato agitazione a Torricella, soprattutto tra chi si preparava a sostenere Marco Di Nicola, anche nell’ottica di un ricambio generazionale. Sarà una domenica vivace...