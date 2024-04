ELEZIONI A MOSCIANO SANT'ANGELO/ E’ NADIA BALDINI IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA

Tutto il centro destra unito converge sul nome del candidato sindaco, Nadia Baldini, alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno 2024 a Mosciano Sant’Angelo. E’ questa la sintesi del vertice svoltosi nella giornata di ieri, venerdì 19 aprile 2024, alla presenza dei coordinatori provinciali delle forze politiche della coalizione, Marilena Rossi Fratelli d’Italia, Dante D’Elpidio UDC-DC, Antonio Zennaro Lega Salvini, Rita Ettorre Forza Italia e Bruno Valentini di Noi Moderati. Nel corso dell’incontro, che ha messo al centro in primo luogo gli obiettivi prioritari del programma che sono alla base della condivisione programmatica delle forze politiche del centro destra, si è trovata l’intesa per la costituzione di un polo civico rappresentato dalla consiglieraNadia Baldiniche, unitamente al gruppo consiliare di minoranza ha lavorato per costruire e garantire un futuro migliore per Mosciano Sant’Angelo. Un’opposizione costruttiva con un gruppo coeso che ha messo in luce le varie problematiche che affliggono il territorio moscianese e che non hanno trovato soluzioni nell’amministrazione targata Galiffi. Un progetto che intende appassionare i cittadini ormai disillusi e lontani dalla politica, con idee e proposte concrete e realizzabili, attraverso l’impegno e la sinergia di donne e uomini contraddistinti per capacità, onestà ed intraprendenza, in assoluta discontinuità con la politica delle precedenti amministrazioni.