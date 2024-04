TORRICELLA / DI NICOLA CONFERMA: “FACCIO UN PASSO INDIETRO, MA PER SCELTA MIA… SIAMO UNA FAMIGLIA”

Dopo la nostra anticipazione, sul cambio di candidatura a Torricella Sicura, col ritorno in campo di Daniele Palumbi e il passo indietro di Marco Di Nicola, è lo stesso Di Nicolq a spiegare “... ieri in riunione ho chiesto a Daniele di fare l'ultimo sforzo perché così siamo più compatti ... io farò un passo indietro per il bene del gruppo… quindi sarò in lista con Palumbi”.

Nella logica del volemosebbene politico, la dichiarazione di Di Nicola è formalmente corretta, ma non sfugge a nessuno quanto questo “ribaltone” sia comunque improvviso e imprevisto, così come motivato da due fattori evidentissimi: la mancata elezione di Palumbi alla Regione e la candidatura a Sindaco di Monica Di Blasio, che doveva essere parte della stessa squadra e che invece si candida. “La mia di fare un passo indietro è stata una scelta serena, siamo una famiglia prima di un gruppo politico”, commenta Di Nicola. Giusto, peró vale sempre in politica quelli che Leo Longanesi diceva delle famiglie: “erano molto più che nemici, erano fratelli”.