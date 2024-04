ELEZIONI A GIULIANOVA/ IL CITTADINO GOVERNANTE APRE UNA PAGINA FACEBOOK

E' nata una nuova pagina facebook. Si chiama "PATTO PER GIULIANOVA" che è anche il nome della coalizione a sostegno della candidatura a sindaco dell'avv.ta ALBERTA ORTOLANI formata da Cittadino Governante, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico alle prossime elezioni comunali dell' 8 e 9 giugno prossimi.

Saranno pubblicati i contenuti del programma di governo di centrosinistra, alternativo a quello di centrodestra di Costantini e per conoscere le iniziative che vedranno protagonista il Patto per Giulianova in questa campagna elettorale.